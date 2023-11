Fiorentina-Bologna domenica 12 novembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

1 Sono uscite le formazioni ufficiali di. Eccole, di seguito:(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola. All.: Vincenzo Italiano ...

Tra poco Fiorentina-Bologna, su ViolaNews live il match (fondamentale) di oggi Viola News

Udinese-Atalanta è l'altra sfida in programma alle ore 15, oltre a Fiorentina-Bologna. Queste le formazioni ufficiali del match tra friulani e bergamaschi: Udinese (3-5-1-1): ...Il Bologna ha vinto nell’ultima trasferta al Franchi in campionato contro la Fiorentina (2-1 il 5 febbraio 2023), segnando due reti: nelle precedenti 10 partite in trasferta contro la formazione ...