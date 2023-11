Filmmaker Festival | immagini in cerca di sguardi liberi

(Di sabato 11 novembre 2023) «Scoprire o riscoprire i grandi nomi del cinema del reale, conoscere is del futuro, riflettere sull’attualità, indagare le nuove frontiere dell’audiovisivo». Linee editoriali ben scolpite che fanno difirst appeared on il manifesto.

... Regno Unito, Spagna e Italia: Bridge Of Peace- Parigi First - timeSessions - by Lift - Off Global Network - Londra Med Futurs Film- Valencia Heart International ...

Il film “Sbarco” è stato selezionato per 5 festival internazionali il Gazzettino di Gela