Fieracavalli | in partenza un fine settimana ricco di adrenalina

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 11 novembre 2023)di emozioni a Verona per: tutto il programma dell’evento Un programma imperdibile, con un susseguirsi di competizioni sportive mozzafiato: dal western fino al salto ostacoli nazionale e internazionale, con la ventiduesima edizione della Longines FEI Jumping World Cup, che culminerà nel CSIW-5* di domenica 12 novembre. Verona, 11 novembre 2023 – Il momento del grande sport è arrivato. Oggi e domani, a, si riuniscono i migliori binomi del mondo impegnati in competizioni di salto ostacoli – nazionale e internazionale – e adrenaliniche gare Western. Unprogramma che terrà con il fiato sospeso non solo i professionisti del settore, ma soprattutto appassionati e curiosi. SABATO 11 NOVEMBRE Padiglione 8 Appuntamento imperdibile con la ...