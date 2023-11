Fermate questi crimini di guerra | Gaza | l' appello dei medici

(Di sabato 11 novembre 2023) Mentre continuano gli scontri tra l'esercito di Israele e i miliziani di Hamas, la situazione negli ospedali diè ben oltre il collasso. Senza acqua né elettricità sono quasi impossibili le condizioni in cui istanno lavorando per salvare vite umane. E gli appelli sono continui. Nelle scorse ore ha parlato il direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Khan Younis lanciando unalla comunità internazionale: "di".

Gaza, l'appello dei medici: "Fermate questi crimini di guerra" LAPRESSE

Mentre continuano gli scontri tra l'esercito di Israele e i miliziani di Hamas, la situazione negli ospedali di Gaza è ben oltre il collasso. Senza acqua né ...Riad, 11 nov. (askanews) - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è arrivato a Riad, in Arabia Saudita, per partecipare al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) sulla guerra in ...