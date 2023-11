Federfarma | il presidente Cossolo | Grati al Governo per la legge finanziaria

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 novembre 2023) “Se vogliamo che le farmacie facciano di più, le dobbiamo sostenere, ed è un bene che ilabbia confermato la remunerazione aggiuntiva. Questo percorso ha trovato una svolta epocale nell’ultima, per la quale non saremo mai abbastanzaal. L’esecutivo ha permesso il ritorno della centralità delle farmacie nella distribuzione dei farmaci e ha riaffermato il ruolo delle farmacie come presidio sanitario di prossimità”. Lo ha detto Marconazionale di, a Bari nel corso della cerimonia di consegna del premio ‘Caduceo d’Oro 2023’, organizzato dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani. “Tra il 2003 e il 2022 – ha aggiunto – il numero delle farmacie è ...