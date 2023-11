(Di sabato 11 novembre 2023) AGI -reche vivono intudine una volta al mese può contribuire adre loro la. È quanto emerge da uno studio pubblicato su BMC Medicine a guida di Hamish Foster dell'Università di Glasgow, GB. Foster e colleghi hanno utilizzato i dati di 458.146 adulti reclutati nella Biobanca del Regno Unito per studiare l'associazione tra mortalità e cinque tipi di interazione sociale. I partecipanti sono stati reclutati tra il 2006 e il 2010 e all'epoca avevano un'età media di 56,5 anni. I partecipanti hanno completato un questionario durante il quale hanno risposto a domande su cinque tipi di interazione sociale: quanto spesso erano in grado di confidarsi con qualcuno vicino a loro e quanto spesso si sentivano(misure soggettive); e ...

Anche percapire le differenze esistenti con il falso made in Italy che vale a livello globale ...Gramaglia sarà impegnato in Portogallo per una giornata formativa che comprenderà anche una...

Far visita a parenti o amici soli allunga la vita AGI - Agenzia Italia

SECONDA A - Il Valvasone va a far visita alla Purliliese Friuligol

Uno studio dell'università di Glasgow rileva come la socialità migliori la qualità della vita. Il dato emerge da un campione di quasi mezzo milione di adulti reclutati ...Dopo una settimana in cui sono entrate nel vivo le competizioni europee siamo già con il weekend alle porte. Ci si rituffa sul campionato di Serie A1 e in programma c'è la settima giornata del girone ...