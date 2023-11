Fake | fiction e video tarocchi | benvenuti a GazaWood

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Cosa può esserci di più demoniaco? Un padre maciullato da una bomba mentre nasconde i figli, a loro volta mutilati e accatastati in cucina mentre un mostro in maschera ride, e si serve da bere. Una folla in festa che estrae un cadavere da un'auto e lo prende a calci, urlando «Allah Akbar!». Un gruppo di bestie tifose di calcio, in cappuccio nero e kalashnikov che-dopo aver stuprato, e ucciso le madri, e decapitato i figli giocano a pallone con le teste decollate dei padri. L'orrore. L'orrore allo stato puro in una sequenza di immagini durata 46 minuti dilatati in un'eterna follia. FURIA DELLE TELECAMERE È questa la sensazione di più di 2000 giornalisti accreditati, alla visione di quella sottospecie di documentario senza titolo né pietà che un Hamas registicamente soddisfatto, ha inviato alle sedi ufficiali dei governi di Israele e Stati Uniti. In uno sventagliare di telecamere ...