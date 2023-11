Fabrizio Corona fa una rivelazione clamorosa sulla Meloni e Giambruno

Leggi su biccy

(Di sabato 11 novembre 2023) Dopo l’uscita dei famosi fuorionda di Striscia la Notizia, Giorgiaha deciso di comunicare la rottura da Andrea. Ma siamo così sicuri che la Presidente del Consiglio non stia più insieme al giornalista di Rete 4?oggi ha insinuato qualche dubbio su questa storia. Sul suo magazine Dillinger, l’ex re dei paparazzi ha fatto sapere che Giorgia e Andrea non si sarebbero mai lasciati.su Giorgiae Andrea: “Tra loro due non è mai finita, lui non ha mai lasciato casa sua”. “Clamoroso, la redazione di Dillinger voleva comunicarvelo ieri, ma i problemi dei bug del nostro amico Mark, ci hanno impedito di lanciare la nostra esclusiva. – si legge su Dillinger, il magazine di ...