F Inzaghi | «Il Sassuolo? Al di là dei numeri ha battuto l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023) Filipponon è ancora riuscito a dare la prima vittoria in questa Serie A alla Salernitana: avanti 0-2 dopo poco più di un quarto d’ora, si è fatto rimontare sul pareggio dal. Il tecnico, in conferenza stampa, ricorda come i neroverdi abbianoInter e Juventus. L’AVVERSARIO – Dopo averilnon ha più vinto, alternando pareggio e sconfitta. Oggi segno X, 2-2 contro la Salernitana da doppio svantaggio. Proprio l’allenatore dei granata, Filippo, commenta la partita: «Una squadra che vuole salvarsi deve avere più cattiveria. Ce ne metteremo di più, poi la squadra ha avuto la palla dell’1-3. Al di là deiilnon lo scopro certo io: quando batti Inter e Juventus, con ...