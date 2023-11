Ex Milan | Maldini riparte dall’Al-Ittihad? Ricco budget e carta bianca

AL ITTIHAD- Dopo l'addio estivo al, Paolopotrebbe iniziare un nuovo percorso da dirigente in Arabia Saudita, precisamente all' Al - Ittihad . Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il club di Saudi Pro League ...

Paolo Maldini, schiaffo al Milan: "Con chi sta per firmare" Liberoquotidiano.it

Maldini, dopo il Milan una proposta a sorpresa: carta bianca sull’allenatore Tuttosport

Il tecnico è stato molto vicino all’essere esonerato in molte occasioni durante la sua avventura in rossonero. La vittoria di martedì scorso per 2-1 sul Paris Saint-Germain ha risollevato per l’ennesi ...La dirigenza rossonera incomincia a delineare la strategia per il reparto offensivo: due giovani avranno chance per dimostrare il proprio talento. La Gazzetta dello Sport ha realizzato un’analisi appr ...