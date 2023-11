Euro 7 | la vittoria dei colossi auto | gli obblighi slittano

Leggi su quifinanza

(Di sabato 11 novembre 2023) Giovedì scorso, il Parlamentopeo ha ratificato la sua posizione negoziale riguardante l’implementazione dell’7, il nuovo e più rigoroso standard comunitario sulle emissioni inquinanti provenienti dai veicoli stradali, destinato a sostituire l’attuale6. Tale posizione appare più moderata rispetto a quella avanzata dalla Commissionepea, la quale sosteneva che i benefici per la salute pubblica supereranno i costi necessari per l’adattamento. La posizione del Parlamento è in linea con il parere precedentemente espresso dal Consigliopeo alla fine di settembre. Cosa ha deciso il Parlamento Con 329 voti favorevoli, 230 contrari e 41 astensioni, giovedì scorso il Parlamentopeo ha approvato la sua posizione negoziale sull’7. I sostenitori ...