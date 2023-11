Esultanza con dedica | chi è Alessandra | la nuova fiamma di Politano

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Il motivo della “A” fatta con le dita dopo ogni gol è stato svelato:ha unae il suo nome è. Matteoè senza ombra di dubbio il calciatore più in forma in questo inizio stagione del Napoli. In campionato sono già cinque i gol messi a segno in undici presenze, score che sale a sei gol complessivi se si considera l’ultimo siglato in Champions League nel pareggio interno per 1-1 contro i tedeschi dell’Union Berlino. In Serie A, oltre alle cinque reti, ha fornito anche tre assist vincenti ai propri compagni: il 33% dei gol segnati dal Napoli (24) ha il suo zampino. Un momento sicuramente d’oro che sta creando però qualche difficoltà all’ultimo arrivato Jesper Lindstrom. Il danese viene impiegato pochissimo da Rudi Garcia e uno dei motivi principali è proprio legato ...