“Esprimi un desiderio” | in arrivo un nuovo programma per Alessia Marcuzzi | ecco di cosa si tratta

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 11 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Reduce dal successo della seconda edizione di Boomerissima, varietà del martedì sera di Rai Due, la conduttriceè pronta per buttarsi a capofitto in una nuova avventura. Nelle ultime ore, infatti, un noto portale di casting ha annunciato l’apertura delle selezioni di persone comuni che vorrebbero esaudire undi un proprio caro o fare una sorpresa ad un amico o a un parente. Ildi Rai Due prodotto da Fremantle, infatti, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe prendere spunto da ...