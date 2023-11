Esplosione nella notte in un centro per migranti nel Viterbese | almeno 12 feriti | 4 sono gravi

(Di sabato 11 novembre 2023) Prima un’, poi il crollo: a San Lorenzo Nuovo, nel, è venuta giù una struttura che ospitava undi accoglienza per. All’interno c’erano 30 persone. Isarebbero12, alcuni dei quali incondizioni. Fra loro vi sarebbero anche alcuni minori: secondo quanto emerso, la struttura ospitava famiglie. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno escluso che vi siano persone rimaste intrappolate sotto le macerie. I soccorsistati immediati. L’nelperL’, che testimoni hanno descritto come un boato che ha fatto pensare a un terremoto, è avvenuta intorno all’una di. Allo ...

Un'e poi un crollo sono avvenutinotte di oggi in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese. Sul posto sono ...

Esplosione nel centro accoglienza migranti a Viterbo, 12 feriti alcuni gravi in codice rosso RaiNews

Esplosione in centro accoglienza migranti a Viterbo, almeno 12 feriti Sky Tg24

Un’esplosione si è verificata nella notte, intorno all’una, in un centro di accoglienza richiedenti asilo a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo.Sono 12 i feriti che sono stati trasporti nei ...AGI - Panico a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese, dove nella notte una tremenda esplosione ha fatto crollare una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti. Sul posto sono ...