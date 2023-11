Esplosione nella notte | distrutta una struttura di accoglienza | 31 feriti

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 11 novembre 2023) Viterbo, 11 novembre 2023 – Un’, tutto distrutto: alle ore 23:45 i Vigili del fuoco sono intervenuti a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, per un’causata probabilmente da una fuga di gas, in unadi, successivamente crollata parzialmente. Sono 31 le persone rimaste ferite soccorse dal personale sanitario. Sul posto sono state inviate anche squadre USAR (Urban Search and Rescue) e cinofili. Le operazioni dei pompieri sono durate tutta la: l’intervento si è concluso alle 4 di stamattina.