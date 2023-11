Esplosione devasta il centro migranti | Feriti gravi | paura nel Viterbese

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) Un'fortissima e poi un crollo sono avvenuti nella notte in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza pera San Lorenzo Nuovo nel. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, nella struttura c'erano circa 30 persone. Isono, a quanto si apprende, dodici: quattro sarebbero in condizioni più. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. L', fortissima, avvenuta nella struttura peravrebbe causato anche un incendio. Oltre una decina di ambulanze e tre elicotteri impegnati. Non sono note al momento le cause dell'che è stata avvertita dalla popolazione.