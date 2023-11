ESCLUSIVO TPI | “Voglio sapere perché il cuore di mio figlio Noah ha smesso di battere” Parla la madre del bambino nato morto all’ospedale di Palermo

(Di sabato 11 novembre 2023) Il 5 novembre una donna partorisce, attraverso un cesareo d’urgenza,Buccheri La Ferla di. Quel, però, non nascerà maimuore durante il parto. La famiglia, che ha già sporto denuncia di fronte al Comando dei Carabinieri della Stazione diScalo, ritiene che si tratti di un caso di malasanità. La Procura ha già avviato un’indagine sul caso e la PM titolare del fascicolo ha disposto l’autopsia e nomiun consulente tecnico per analizzare la cartella clinica. Ma cosa è successo davvero quella notte del 5 novembre? Cosa è andato storto? Ci sono diversi interrogativi, infatti, a cui l’ospedale – nel suo stesso interesse – dovrebbe rispondere e fornire chiare delucidazioni. Il responsabile per le relazioni con la stampa della struttura ...

Scope Ratings: l'Italia crescerà solo dello 0,8% nel 2024. Lo scudo ... Milano Finanza

ESCLUSIVA/Lane (Bce) a MF: l’inflazione calerà nel 2023 in modo significativo Milano Finanza

La Bobo TV con la nuova trasmissione di Vieri, Christian Vieri Talk Show sbarca dunque sui canali ufficiali della Lega Serie A: dunque il format andrà on air in modalità DAB e IP e sarà visibile sul ...A quasi un anno dai primi arresti per lo scandalo Qatargate, il tema dell’influenza delle lobby sulla politica torna ad agitare il Parlamento europeo. Questa volta non ci sono inchieste della magistra ...