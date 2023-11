Errori ortografici e falso diploma | finto maestro insegna per 5 mesi Gramellini | “Il desiderio di successo immediato prevale sull’autentica passione per l’insegnamento”

La dirigente scolastica ha spiegato come abbia sospettato della situazione a causa degli evidentie delle difficoltà nella comunicazione orale da parte del supplente. Ha affermato: ...

Enorme scalpore per la vicenda del finto maestro in provincia di Cremona. Un uomo, pur avendo gravi difficoltà con l'ortografia, è riuscito a infiltrarsi come insegnante in una scuola primaria branden ...