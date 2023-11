Ergastolo per chef che uccise il fratello per le assicurazioni Il pm | “Un gesto da Caino”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte d’Assise di Napoli ha inflitto l’ad Antonio Martone, 37 anni, accusato di aver ucciso e bruciato ilDomenico per intascare il denaro delle polizze assicurative che lui stesso gli aveva fatto sottoscrivere. Il pubblico ministero Emilio Prisco, che aveva chiesto la massima pena, ha definito l’omicidio “undacon Abele”, evidenziando che l’imputato non ha mai manifestato pentimento né ammesso la propria responsabilità. Secondo gli investigatori, Antonio Martone,di bordo, avrebbe attirato ilin una strada di campagna al confine con Lettere la sera del 30 marzo 2022 e lo avrebbe ucciso con un colpo alla testa, per poi dargli fuoco. Il corpo semicarbonizzato di Domenico Martone, 34 anni, fu scoperto poco ...