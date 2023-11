Ergastolo allo chef | “Ecco come ha ucciso il fratello”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 novembre 2023) LoAntonio Martone e ilDomenicoCaso Martone,Antonio che uccise ilDomenico. Antonio Martone, notodi Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, ha bruciato vivo il. L’avrebbe fatto per incassare i soldi di una polizza sulla vita che lui stesso gli consigliò di sottoscrivere. Leggi anche: Caso Kata, la madre tenta di nuovo il suicidio. Era il 20 marzo 2022, quando lotrentasettenne attirò il, 33 anni, in una campagna abbandonata ai confini con il paese di Lettere. Gli inviò un sms fingendosi una donna polacca con la quale Domenico aveva una relazione. Quando arrivò sul posto, Antonio tramortì Domenico e gli diede fuoco, lasciando che alcuni ...