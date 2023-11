Equitazione | FEI World Cup Verona 2023 | nove italiani al via | von Eckermann per la conferma

Leggi su sportface

(Di sabato 11 novembre 2023) Tutto pronto aper il Gran Premio Longines FEICup presented by Scuderia 1918, degna chiusura col botto per Jumping. Nella giornata di domani, con inizio alle ore 14:30, l’evento vedrà al via 40 amazzoni e cavalieri in rappresentanza di 17 nazioni. In palio punti pesanti per la classifica del girone Europa Occidentale della Longines FEI JumpingCup-24, oltre a un montepremi di 190mila euro. Il livello si preannuncia davvero alto, visto che saranno della partita ben sette dell’attuale top 10 del ranking FEI: attesi infatti Henrik von(SWE, n. 1), Ben Maher (GBR, 2), Martin Fuchs (SUI, 4), Steve Guerdat (SUI, 5), Julien Epaillard (FRA, 7), Simon Delestre (FRA, 8) e Max Kühner (AUT, 9). vonè anche ...