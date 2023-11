Empoli | si ferma Baldanzi | le condizioni per il Napoli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 novembre 2023) Lefisiche di Tommaso, centrocampista classe 2003 dell’, per la sfida contro ilDi seguito il comunicato dell’sulledi Tommaso, stella classe 2003 della squadra toscana. Assenza pesante per Andreazzoli in vista del. COMUNICATO – «Football Club comunica che il calciatore Tommasoha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro iloltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21».