Empoli | Luperto | 'Bisogna essere più coraggiosi Ecco cosa penso di Kvara'

(4 - 3 - 1 - 2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz,, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli.

Empoli, Luperto: "L'assenza di Osimhen è un problema in meno, ma il Napoli resta forte. Ho studiato per provare a ... CalcioNapoli24

Luperto al Corriere dello Sport: "Mi chiamavano Albiol. Napoli nel mio cuore, grato all'Empoli" TUTTO mercato WEB

Brutta tegola per Andreazzoli alla vigilia contro il Napoli. Lo comunica l'Empoli con una nota ufficiale: "Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma ...Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è l’unico azzurro che è stato sempre in campo dall’inizio della stagione; stesso discorso vale per il difensore dell’Empoli Sebastiano Luperto, che inoltre ...