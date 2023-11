Empoli | che tegola contro il Napoli | Baldanzi si ferma per infortunio

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 11 novembre 2023) Si avvicina la partita, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A. Non arrivano buone notizie per l’allenatore Andreazzoli, alla vigilia della partita. Il calciatore Tommasosi èto a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. La conè arrivata direttamente dall’, attraverso un comunicato pubblicato sul sito del club. “Football Club comunica che il calciatore Tommasoha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domaniiloltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21”. Andreazzoli si affida a Cambiaghi alle spalle della coppia ...