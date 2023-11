Emma | ‘Souvenir in da club’ | «Sul palco e tra la mia gente mi sento al sicuro»

Leggi su funweek

(Di sabato 11 novembre 2023) È iniziato dallo storico Vox Club di Nonantola (MO) il Souvenir in da club, tour diche accompagna l’uscita del suo ultimo omonimo album. “Non mi piace ripetermi”, ci diceva l’artista a pochi giorni dalla pubblicazione di’ quando lo show era ancora in costruzione. E per lungo tempo, questo spettacolo, la Marrone lo ha sognato, plasmato, visualizzato, messo a punto on the road e infine trasformato in esperienza fisica ed emotiva. Il risultato è un concerto da cui è impossibile non lasciarsi trascinare e non uscirne con la voce un po’ roca e il cuore gonfio. Le venue raccolte, che hanno il merito di avvicinare pubblico e artista quasi fossero una cosa sola, amplificano quel senso di partecipazione totale e assoluta quasi venisse a crearsi un corpo solo. In un’ora e mezza di musica la voglia didi calpestare quei ...