Emma lotta per la libertà e si schiera contro la guerra | “Ci stiamo abituando alle immagini di dolore | cessate il fuoco!”- Il racconto del concerto

(Di sabato 11 novembre 2023) Potente, libera, sexy, sfrontata, dolce e malinconica. Tutte le anime disono salite sul palco del nuovo tour nei club, iniziato ieri sera con la data zero sold out. La cantante in quattordici anni di carriera ha mostrato tutte le sue anime live, dai palazzetti – con produzione imponente e corpo di ballo – all’ultimo club, in una dimensione più intima e forse più congeniale ad esprimersi dal punto di vista artistico. Ora è in questo momento della sua vita. Non è passato nemmeno un mese dalla pubblicazione dell’ultimo album “Souvenir”, ma la voglia di esprimersi e di riavvicinarsi al pubblico era talmente tanta cheha deciso di tornare là dove tutto era cominciato: nei club. Ildura poco più di un’ora e mezza con quindici brani in scaletta, inclusi quattro medley, una benedizione di questi tempi. Tra i momenti più ...