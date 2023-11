Emma è tornata in tour con tutta se stessa | «Non sono la migliore | ma sono io»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 11 novembre 2023) Siamo stati alla data zero del Souvenir in da club della cantante salentina. E sul palco dello storico Vox club,è stata potente, politica, intima, passionale, pop ma soprattutto rock: «Non mi vergogno più di quella che, non mi vergogno del mio corpo. E faccio solo quello che mi sento di fare»