(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDispostiQuestura, nei comuni di Sturno, Gesualdo, Frigento ed Ariano Irpino sono stati attuatidi Stato servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate nelle ultime 48 ore, finalizzate alla prevenzionein abitazione e alla prevenzione dei reati predatori in genere sono stati predisposti, oltre ai normali dispositivi di controllo, anche mirati servizi, con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, che hanno interessato le contrade di Lappieti, Fontana Madonna, Torone, Filette, Molara ed Aia del Gallo pertinenti ...

Per gli anziani il pericolo di truffe, raggiri,e rapine è ovunque. L'arma migliore per ... utilizzando il Numero Unico 112 in caso di". Al termine si svolgerà una "dimostrazione di ...

Emergenza furti a Montevarchi. E arriva una task force LA NAZIONE

Emergenza furti: 3 persone denunciate dalla Polizia anteprima24.it

Privati cittadini, abitanti nelle vicinanze, segnalavano al numero unico di emergenza 112, la presenza del nutrito gruppo di tifosi con abbigliamento scuro, di cui molti di loro con volto travisato".ANCONA In seguito all'operazione di prevenzione e ordine pubblico messa a segno dalla Questura di Ancona, prima della partita di campionato Ancona-Perugia (disputata al Del Conero domenica ...