Elisa Claps | la mamma | “Sono stati 30 anni di dolore e sacrificio | non li auguro a nessuno”

(Di sabato 11 novembre 2023) Al corteo per ricordare la 16enne, uccisa il 12 settembre del 1993, siuniti anche il fratello Gildo e gli attori della fiction Rai 'Per' Grande folla di studenti a Potenza per il corteo ‘Tutti per’ in ricordo di, la studentessa 16enne uccisa 30fa, il 12 settembre del 1993, il cui corpo è stato ritrovato nel 2010 nel sottotetto della chiesa della santissima Trinità. Il corteo è aperto da due grandi striscioni su cui gli studenti hanno scritto ‘Noi chiediamo scusa aFilomena’. Iniziato in via Zara, terminerà proprio davanti alla chiesa della Santissima Trinità. Ha fatto tappa alla casa della famiglia, ad attendere gli studenti ladi, la signora Filomena Iemma. ...

“Tutti per Elisa” è il nome del corteo organizzato dalla comunità studentesca e che si è tenuto questa mattina a Potenza per chiedere verità e giustizia per Elisa Claps dopo 30 anni dal suo omicidio ...Al corteo per ricordare la 16enne, uccisa il 12 settembre del 1993, si sono uniti anche il fratello Gildo e gli attori della fiction Rai 'Per Elisa' ...