Elijah Blue Allman | chi è il figlio di Cher che la cantante avrebbe fatto rapire?

Cher è accusata di aver ingaggiato quattro uomini per rapire il figlioAllman. Probabilmente ha agito in veste di madre e suocera, per evitare un riavvicinamento del suo secondogenito (nato dal matrimonio con Gregg Allman) con la moglie Marieangela King. I ...

Cher Accused of Interfering with Son Elijah Blue Allman and ... PEOPLE

EXCLUSIVE: Cher is accused by son Elijah Blue Allman's estranged wife Marieangela King of keeping her possessi Daily Mail

Kailyn Lowry revealed the gender of her fraternal twins, who will mark the sixth and seventh children for the Teen Mom 2 alum.Dopo aver chiesto il divorzia sposa Gregg Allman da cui nasce Elijah Blue. Come selezionava precedentemente, Cher è davvero molto legata all’Italia e la sua partecipazione a Verissimo ovviamente fa ...