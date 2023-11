Eddy Siniscalchi | chi è il presunto nuovo fidanzato di Miriana Trevisan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Dopo la fine del matrimonio con Pago e i flirt vissuti proprio nella casa più spiata d’Italia prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D’Anelli, ci sarebbe unuomo nella vita di. La bomba è stata lanciata da Alessandro Rosica conosciuto come l’Investigatore social che su Instagram ha pubblicato una storia rivelando.è un noto imprenditore, che è stato legato in passato alla famosa attrice e showgirl Valeria Marini. La loro relazione, tuttavia, ha attraversato una grande crisi, come riportato dallo stesso Rosica qualche tempo fa. Ora,sembra aver voltato pagina e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe trovato nuovamente l’amore proprio con. “Si vocifera che l’imprenditore ...