È morto Nino Strano | il gesto epico con cui umiliò Romano Prodi | Guarda

(Di sabato 11 novembre 2023) Grave lutto nel mondo della politica e soprattutto in quella siciliana. Si è spento questa mattina, dopo una lunga malattia, all'età di 73 anni,, una delle figure storiche della destra catanese. Era entrato nel consiglio comunale catanese nel lontano 1976, quando militava tra le file del Movimento Sociale Italiano, e vi rimase fino al 1993, anno in cui decise di candidarsi alla presidenza della provincia di Catania, senza alcuna lista che lo rappresentasse. Nell'occasione prese il 13 % dei voti. Nel 1994 è stato eletto deputato e assessore della Regione Siciliana, carica che mantenne fino al 2001 con il partito Alleanza Nazionale. In seguito va ricordato il suo incarico di assessore allo Sport al Comune di Catania con Umberto Scapagnini sindaco. Nel 2006 venne nominato senatore.è ricordato in particolare per un ...