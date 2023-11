È morto don Baldacci. Addio al parroco di Sanpa

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 novembre 2023) La comunità di San Patrignano e i fedeli di Coriano si congedano dal loro amatodon Fiorenzo, una figura emblematica che per trent’anni ha guidato con amore e dedizione la comunità di recupero. La sua scomparsa, avvenuta a 71 anni, lascia un vuoto profondo. “A Dio, don Fiorenzo,” è l’affettuoso saluto che risuona sui social in suo ricordo. Don, noto per la sua natura schietta e sensibile, si era distinto per la sua grande curiosità intellettuale e capacità relazionale. La diocesi lo ricorda così: “Dotato di grande curiosità intellettuale, affabilità e notevole capacità di relazione,” evidenziando anche le sue espressioni originali e il suo modo di riferirsi a Dio come il ‘mio principale’”. Il don aveva iniziato il suo cammino spirituale in età adulta, dopo aver lavorato come operaio, e aveva ricevuto ...