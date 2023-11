Dwayne “The Rock” Johnson presidente degli Stati Uniti? “Mi hanno contattato diversi partiti”

Leggi su tpi

(Di sabato 11 novembre 2023) L’attore, conosciuto da tutti con il soprannome di The, ha rivelato cheloper chiedergli se volesse candidarsi alla presidenza. Tutto sarebbe nato dopo che un sondaggio aveva rivelato che il 46 per centoamericani avrebbe sostenuto la sua campagna. A rivelarlo è stato, come detto, lui stesso ospite nel nuovo podcast del comico Trevor Noah ‘What Now?’, l’attore ed ex wrestler ha raccontato di “essere rimasto davvero commosso e onorato” dal sondaggio. “Alla fine del 2022, ho ricevuto la visita di funzionari diche mi chiedevano se volevo candidarmi”, ha proseguito l’attore. “È ...