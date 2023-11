Dumfries rivede la luce | in Inter-Frosinone Inzaghi torna da lui!

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023)l’e viceversa:punta sulla qualità dell’olandese per lo scontro casalingo contro il. E Darmian spera in un rientro in corsa. RIENTRO – Denzel, in attesa delle pause Nazionali, è pronto a riprendersi la fascia dell’dopo lo stop in Champions League contro il Salisburgo. Partito per l’Austria e rimasto in panchina per precauzione,in vista della sfida delicata contro ildi domenica sera a San Siro ritornerà sulla sua corsia preferita con l’ok dei medici e di Simone. Il tecnico piacentino ha sempre puntato sulla qualità dell’olandese, che raramente ha disatteso le aspettative dei compagni e dello stesso allenatore. Allo stesso tempo, scalpita ...