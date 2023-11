Due pesi e due misure e perdita di credibilità L’atteggiamento di Washington verso il Donbass e verso Israele

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 11 novembre 2023) Nel corso di queste settimane di campagna militare israeliana nella striscia di Gaza, si sono levate diverse e numerose voci a proposito dell’ipocrisia del governo degli Stati Uniti. Cheapplichi duee duele crisi e i conflitti in giro per il mondo non è certamente un’accusa inedita. Oggi, però, le giravolte dialettiche dei sedicenti difensori della democrazia si scontrano con una realtà troppo dura per essere ignorata. Le bombe di Kiev sui civili delPer anni, gli USA hanno ignorato o derubricato a meri incidenti i bombardamenti effettuati dalle forze di Kiev contro obiettivi non-militari del. Oggi, invece, sostengono attivamente le forze di Tel Aviv nei loro attacchi di artiglieria contro i civili a Gaza. Quindi, da un ...