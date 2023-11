Drammatico Incendio Distrugge Abitazione a Montorio al Vomano | Anziana Coppia Illesa

(Di sabato 11 novembre 2023) Teramo - Nel primo pomeriggio, una villetta di due piani in via Cellino,al, è stata avvolta dalle fiamme, rendendo l'temporaneamente inagibile. I proprietari, fortunatamente un', erano fuori casa al momento dell'. Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo, con un'autopompa, un mezzo fuoristrada attrezzato e un'autobotte, è intervenuta prontamente per fronteggiare l'emergenza. L'ha interessato sia il piano terra che il piano superiore della villetta a schiera, concentrandosi principalmente nella zona giorno e coinvolgendo mobili e suppellettili. Grazie all'efficace intervento dei vigili del fuoco, l'è stato domato rapidamente con l'ausilio del naspo presente sull'autobotte. ...

