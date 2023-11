Dramma nel Trevigiano | auto finisce fuoristrada | due morti e due passeggeri in gravi condizioni

L'opera d'arte agisce come un mezzo di espressione visiva contro il femminicidio, unsociale ... l'artista continua a dimostrare il potere unificante dell'espressione creativacombattere le ...

"PRATO: Un Dramma Nel Dramma, Appello Disperato dalle Frazioni" LA NAZIONE

Dramma della solitudine nel Cosentino: anziana trovata in casa ... calabriadirettanews

Per cause in corso di accertamento un'auto Audi A3, condotta da un 27enne di origini indiane, che abitava in provincia di Treviso, con a bordo altre tre persone, è uscita di strada ed è finita nel ...un dramma è stato sventato sul Ponte Vecchio di via Rimini, quando un giovane di 25 anni è stato salvato dai carabinieri mentre si trovava in uno stato di profonda crisi. Il giovane, seduto sul ponte ...