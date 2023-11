Dramma in città | operaio trovato morto in casa | c’è un fermo

Leggi su notizie

(Di sabato 11 novembre 2023) Un vero e proprioquello che arriva dalla, un uomo è stato risenza vita: c’è unIl tutto è accaduto, molto probabilmente, nella giornata di giovedì 9 novembre. Ci troviamo a Piacenza dove è stato riil cadavere di un uomo di 56 anni. La vittima si chiamava Paolo Trocolla ed era un. Sul suo corpo sono state trovate evidenti ferite al volto. Non solo: alcuni pezzi di vetro sono stati conficcati alla gola. Nel frattempo la procura dellaemiliana non ha voluto perdere altro tempo ed ha avviato le prime indagini. Si indaga per omicidio. Carabinieri (Ansa Foto) Notizie.comIl suo corpo è stato risenza vita nella sua abitazione situata a Niviano. Sul posto il 118: il personale medico non ha potuto fare ...