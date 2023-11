Dramma in campo in Albania | morto il calciatore Raphael Dwamena

(Di sabato 11 novembre 2023) Tragedia nella serie A albanese, dove a seguito di un malore durante la partita tra Egnatia e Partizani, il giocatore dei padroni di casaè collassato inper poi morire nel successivo trasferimento in ospedale. L'ufficialità del decesso è stata data con un tweet dalla federcalcio albanese, che ha annunciato la sospensione di tutte le partite previste nel fine settimana. Il, 28enne originario del Ghana, secondo quanto ricostruito, sarebbe già stato vittima durante la sua carriera di altri malori in. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia che accerterà le cause del decesso.

La partita è stata immediatamente sospesa e il giocatore trasportato in ospedale dopo le prime cure avvenute proprio sul, ma per lui non c'è stato niente da fare. Secondo quanto riferito dai ...

