Dopo Salvini | anche il Garante bacchetta i sindacati sullo sciopero del 17 novembre | «Troppi vicini»

Leggi su open.online

(Di sabato 11 novembre 2023) Lo scontro aperto trae governonazionale di 24 ore indetto da Cgil e Uil per venerdì 17non accenna a placarsi.le parole del ministro Matteo, che si è detto pronto a precettare i lavoratori del settore dei trasporti, ora la Commissione di Garanzia nell’attuazione della leggenei servizi pubblici essenziali ha chiesto alle sigle sindacali di escludere dallo stop «i settori dei trasporto aereo e dell’igiene ambientale» e rimodulare l’orario dell’astensione «in base alle fasce orarie previste dai singoli settori, quello dei vigili del fuoco e del trasporto pubblico locale e ferroviario». Per illa delibera rileva come nei settori interessati dalla protesta siano già ...