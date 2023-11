Donna ferita al Rione Libertà | rilasciato il 28enne fermato | proseguono le indagini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il lavoro di indagine da parte della Squadra Mobile di Benevento per fare luce sul grave fatto di cronaca avvenuto stamani in via Ferrara, al, dove unaè statacon un colpo di pistola al capo. La vittima, difesa dall’avvocato Vincenzo Sguera, è cosciente, ma gli inquirenti non hanno ancora potuto ascoltarla per la ricostruzione dell’accaduto. I sanitari sono cauti in merito alla prognosi. Intanto le. Gli inquirenti, dopo avere portato in Questura unsospettato di essere stato l’aggressore, lo hannonel tardo pomeriggio. L’uomo, difeso dall’avvocato Marianna Febbraio, è risultato estraneo ai fatti dopo i riscontri di ...