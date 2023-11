Docente Risponde a Gratteri | “Ho una Fiat Stilo e Non Sono una Fallita | gli Studenti Mi Adorano Anche Senza Suv”

(Di sabato 11 novembre 2023) Le parole di Nicola, il procuratore di Napoli, sulla percezione degli insegnanti da parte degli, hanno scatenato discussioni e riflessioni. Unatorinese ha messo in discussione l’idea ...

Il coordinamento dovrebbe aiutare anche al confronto in questo senso,monsignor Rino ... E' questo il cuore della riflessione che oggi padre Paul Brendan Murray,alla Pontificia ...

Carta docenti precari: come ottenerla Spetta a tutti L’avvocato ... Formazione Anicia

“Noi docenti siamo lasciati soli di fronte alle novità. La mia ansia per la scuola è aumentata”. La lettera dell’insegnante a Famiglia Cristiana Orizzonte Scuola

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota N. 130428 inerente lo sciopero generale del 17 novembre 2023.Proviamo a scendere in campo e verificare se esperienze e suggerimenti per convivere con l’AI possano dare alcune risposte, idee e suggerimenti da mettere in pratica nel corso di questo nuovo anno ...