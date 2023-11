Discorsi da vecchio sul calcio moderno e non solo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023) Comincio con il denunciare la mia età. Ho 59 anni, più vicino ai 60, visto che li compirò ad aprile. Poi, credo in Dio, ma in una maniera troppo blanda per considerarmi un fedele. Comunque ci sono tutti gli estremi per definirmi un, o se preferite, uno all’antica. Quindi posso procedere all’esposizione di alcuni ragionamenti considerati fortemente inattuali e superati. Parlando di(vorrei parlare di tutto ma io non so quasi nulla), non mi schiero dalla parte di quelli che pensano che ilimponga il dominio della partita. Anzi, a volte il dominio mi annoia, soprattutto se si tratta di uno sterile palleggio dove anche il pallone alla fine si stanca, rifiutandosi di andare in porta. Partita manifesto (scusate se insisto), Fiorentina-Juventus (nella foto LaPresse Lucas Beltran contrastato da ...