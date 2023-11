Discesa libera maschile Zermatt-Cervinia 2023 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di sabato 11 novembre 2023) Gli orari, ile ladella primadi, gara d’apertura della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli indiscussi favoriti sono il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt e l’austriaco Vincent Kriechmayr. In chiave azzurra proveranno a regalarsi un piazzamento importante in otto nella prima storica gara transfrontaliera (in questo caso lungo il confine tra Svizzera e Italia). Si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca. Da monitorare con molta attenzione la situazione relativa al meteo. Negli scorsi giorni, infatti, gli organizzatori si sono ritrovati ...

Non c'è pace per la prima transfrontaliera della storia dello sci alpino : la neve caduta copiosa durante la notte ha costretto la FIS a rimandare ancora una volta l'appuntamento con lamaschile, già annullata lo scorso anno ma per l'opposto motivo (mancanza di neve). Impossibile correre in condizioni di sicurezza sul tracciato che dalla Gobba di Roblin a vrebbe dovuto ...

Il meteo sempre più bizzarro e imprevedibile ha offerto due condizioni completamente contrapposte nel giro di un anno a Zermatt/Cervinia: poca neve nel 2022, troppa neve nel 2023. Il minimo comun deno ...In programma oggi, erano iscritti 68 atleti in rappresentanza di 17 Nazioni. Nel pomeriggio la decisione per quella di domani ...