Disallineamento tra piani e scelte di bilancio nell’audizione del prof Enrico Giovannini alle Commissioni Bilancio

(Di sabato 11 novembre 2023) Il direttore scientifico dell’asvis ha presentato in audizione, unite di Camera e Senato del 10 novembre 2023 le prime valutazioni sulla legge di.I due terzi del provvedimento finanziati a debito aumentano il carico sulle future generazioni. Assente il legame con la Snsvs.Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l’Italia ha declinato l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nella Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (Snsvs). La Snsvs è stata approvata nel 2017 con delibera Cipe n. 108. COMUNICATO STAMPA ASVIS Legge di(ASviS) in audizione...