Diretta Juve - Cagliari 2 - 1 | Bremer e Rugani decisivi Allegri è primo

Labalza al comando della classifica , in attesa del match di domani tra Inter e Frosinone

Vlahovic affonda la Juve Primavera: doppietta e sorpasso nel poker Atalanta Tuttosport

FINALE Juve-Cagliari 2-1: Allegri soffre ma vince, primo per una notte (in attesa dell'Inter) La Gazzetta dello Sport

La cronaca in diretta di Monza-Torino, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...La partita Lecco – Parma di Domenica 12 novembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la seconda giornata di Serie B LECCO – ...