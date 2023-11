Di Marzio | «Inter ha poco da riparare Gennaio solo in un caso»

(Di sabato 11 novembre 2023) Gianluca Diha affrontato il tema mercato per quanto riguarda l’dagli studi di Sky Sport. Il giornalista avverte i tifosi nerazzurri su ciò che accadrà a. FERMI – I risultati non impongonoventi sul mercato, lo conferma Di: «Le cose possono cambiare, possono esserci situazioni contingenti come gli infortuni. Se l’infortunio di Arnautovic fosse accaduto a dicembre l’sarebbe sicuramente andata sul mercato.è un mercato di riparazione, Marotta e Ausilio hannoda. In campionato stanno andando bene, in Champions League già sono qualificati, hanno tutte le alternative nei vari ruoli. L’si muoverà solamente indi ...

Come scrive Gianluca di, Baldanzi si è infortunato. Lo ha comunicato in una nota il club ... tra cuie Juve, starebbero pensando proprio al centrocampista del Napoli per la prossima ...

Di Marzio: “Inter, a gennaio poco da riparare. Ma piace Djalo e per lui…” fcinter1908

Di Marzio: “Inter ha convinzioni tattiche e sue certezze. Anche in panchina” fcinter1908

Se c’è una cosa certa, quando parli di Marotta, Ausilio e calciomercato, è l’accostamento alla parola “parametro zero”. Che, per fortuna dell’Inter, spesso significa “colpo a… Leggi ...I due esperti di mercato Di Marzio e Pedullà mettono in cima alla lista dei possibili sostituti di Baroni in caso di esonero Ballardini e Davide Nicola. Il primo potrebbe essere il favorito, visto i ...