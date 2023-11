Derubò una ragazza al bancomat | arrestato 20enne ricercato in Germania

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 novembre 2023) Almè. Segnalato per il furto di 450 euro ai danni di unaa uno sportellodi Almè, si è scoperto che eraindove deve scontare 15 anni per rapine e lesioni. È statomercoledì a Parabiago (Milano), un romeno di 20 anni senza fissa dimora, dopo che i carabinieri del Nucleo operativo di Zogno e della stazione di Villa d’Almè hanno eseguito il mandato di arresto europeo che pendeva a suo carico. Ora il giovane si trova in carcere a Busto Arsizio, in attesa dell’estradizione. Tutto è nato dal controllo di un’auto su cui viaggiavano quattro persone, fra cui un rumeno di 41 anni, residente in Francia, in possesso di documenti falsi. A quel punto sono stati eseguiti dei controlli più approfonditi anche sugli altri tre passeggeri ed è emerso che per l’altro ...