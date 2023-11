Derby | niente conferenze per Sarri e Mourinho | il motivo

(Di sabato 11 novembre 2023) ROMA - Non è una novità, sia chiaro. Lazio e Roma in silenzio prima delcome spesso è accaduto fin qui in stagione . Le due società, o meglio i due allenatori, si trovano d'accordo sulla ...

Se mi chiedete se è intelligente mettere ilnella settimana in cui le due squadre giocano in Europa, rispondo che non è così intelligente. Mi sembra gente estranea al calcio che non si rende ...

Lazio, niente derby per Zaccagni: il piano di Sarri Corriere dello Sport

Regista televisivo, non solo allenatore. Sarri ha portato la Lazio in sala riunioni e ha acceso il maxi-schermo dopo la ripresa sul campo, quando Formello era già stata avvolta dal buio. L'allenamento ...